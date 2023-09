Ennesimo femminicidio: Marisa Leo uccisa dall’ex compagno

Marisa Leo aveva solo 39 anni. Lavorava presso le cantine “Colomba Bianca” a Mazara del Vallo. “Marisa mancherà a tutti noi – dice il presidente dell’azienda, Dino Taschetta, dove la donna lavorava – Era una persona dolce, perbene e, insieme, abbiamo fatto tantissimo lavoro per lo sviluppo della nostra cantina. È difficile credere che lei non c’è più”. Difficile anche sopportare l’ennesimo caso di femminicidio. Dall’inizio del 2023 un bagno di sangue investe costantemente le notizie di cronaca. Una mattanza, e le vittime sono tutte donne.

“Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio”. Ha dichiarato sui social il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, paese di cui era originaria la vittima. Secondo una prima ricostruzione, Angelo Reina di 42 anni, l’ex compagno della donna, le aveva dato appuntamento nell’azienda di famiglia da lui gestita, in contrada Farla al confine Mazara e Marsala. Poi l’ha ammazzata. Dopo il folle gesto, l’uomo si è recato in un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita. Ora indaga la squadra mobile di Trapani.

Marisa Leo lascia una bambina, avuta proprio con il suo assassino.