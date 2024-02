Firenze, crollo nel cantiere di un supermercato. Tre operai morti, ci sono dispersi

Un’altra tragedia sul lavoro. A Firenze crollo nel cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga. Il bilancio provvisorio: 3 persone estratte vive, 3 morti, dispersi

Firenze, crollo nel cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga. Il bilancio provvisorio: tre operai estratti vivi, 3 morti, risultano persone disperse.

Un’altra tragedia sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni gli operai stavano montando i prefabbricati quando all’improvviso avrebbe ceduto un muro di contenimento e una trave di cemento sarebbe crollata sul solaio colpendo in pieno alcuni operai.

Sul posto sono arrivati 118, polizia, vigili urbani, vigili del fuoco e protezione civile.

“Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Forza”, le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Alle 8,30 circa – racconta il titolare di un bar vicino al cantiere – abbiamo sentito come una specie di terremoto. Poi sono arrivate le urla di aiuto. È stato orrendo”.

di Filippo Messina