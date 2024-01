“Fleximan” osannato sul web ma per il procuratore “è apologia di reato”

È stato ribattezzato “Fleximan” il soggetto ignoto diventato l'”eroe” sui social per aver abbattuto gli autovelox in Veneto, al momento il numero di strumenti distrutti con flessibile ed esplosivo è salito a quota 14. Non è ancora chiaro se si tratti di un singolo o di un gruppo collettivo che ha dichiarato guerra ai rivelatori di velocità, ma secondo il procuratore di Treviso, Marco Martani, a quei commenti sui social “potrebbe configurarsi l’apologia di reato” – perché viene difeso pubblicamente (o celebrato) un illecito – aggiungendo che “si tratta del danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede e al pubblico servizio”.