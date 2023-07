Foggia, cani rinchiusi: nulla è ancora stato fatto

Da oltre una settimana vi stiamo raccontando la vicenda assurda di alcuni cani detenuti a Foggia in una sorta di gabbia ricoperta da un telone. In una struttura a bordo strada, dove già nel 2021 erano stati sequestrati dei cani, adulti e cuccioli. Ed erano state ritrovate carcasse di altri cani morti probabilmente di stenti. Una struttura in parte abusiva, e che in questi giorni con le alte temperature è diventata ancora più incompatibile con la sopravvivenza di ogni essere vivente.

Nonostante gli esposti, le segnalazioni a tutti gli organi competenti, le promesse di intervento, come vedete da questo video nulla è ancora stato fatto. E dei cani, che sicuramente erano più di uno, ne è rimasto solo uno, anche se una nostra fonte ci fa sapere che dovrebbe essercene anche un altro.

Lo vedete, in questo filmato, il cane che di sicuro è ancora lì. E guardate in che condizioni si trova questo animale. Ci chiediamo dunque come mai ancora nessuno sia intervenuto. Anche perché chi detiene gli animali è la stessa persona a cui erano stati sequestrati due anni fa.

Che cosa si sta aspettando? Quali altre prove sono necessarie per dimostrare un maltrattamento, per di più da parte di persona recidiva? Aspettiamo che sparisca anche questo cane? Che muoia di caldo o di sete? Tra l’altro, come si vede dal filmato, la zona è tutt’altro che isolata. Ci auspichiamo che finalmente qualcuno intervenga. Ma davvero, non solo a parole.

di Annalisa Grandi