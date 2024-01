Il caso di Beniamino Zuncheddu

Siamo tutti d’accordo sul fatto che la revisione del giudicato penale sia un baluardo del diritto, il modo con cui la giustizia cerca di ovviare da sé al rischio di errori giudiziari, l’extrema ratio concepita a tutela del cittadino che si ritrova condannato da innocente.

E quando capitano vicende come quella di Beniamino Zuncheddu ce ne convinciamo ancora di più: questo pastore sardo dai modi gentili che compirà 60 anni il prossimo aprile, ne ha trascorsi più della metà in carcere con una condanna all’ergastolo per un triplice omicidio mai commesso. Ieri la Corte d’appello di Roma lo ha finalmente prosciolto, 12mila giorni dopo il suo arresto.

Zuncheddu diventa il protagonista suo malgrado del più lungo errore giudiziario della nostra storia repubblicana, guadagnando la testa di una graduatoria già lunga davanti a cui non si può far altro che arrossire. Esultiamo con lui. Resta l’amarezza per le indagini sciatte, le testimonianze fallaci, le false accuse indotte ad hoc. Peccati mortali di una giustizia che sbaglia troppo.

di Valentino Maimone