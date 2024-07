Le parole del prefetto di Napoli sul crollo di Scampia

ll prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha risposto alle domande dei giornalisti in seguito al crollo verificatosi nella Vela Celeste di Scampia: “C’è stato un esame in sede al centro coordinamento soccorsi per le prime attività necessarie ed urgenti che si sono articolate in tre punti. Se l’esito delle verifiche sarà parzialmente favorevole, gli sfollati (circa 800 persone tra cui 300 minori) potranno rientrare nelle proprie case. Stiamo lavorando per gestire al meglio la situazione”, ha dichiarato.

Servizio a cura di Nicola Sellitti