Insediamento Papa Leone XIV. Le immagini da Piazza San Pietro

Insediamento Papa Leone XIV. Migliaia di fedeli in Piazza San Pietro. Attese oltre 150 delegazioni straniere per la messa. Presenti, tra gli altri, Von der Leyen, Zelensky, Vance e Rubio.

Le prime immagini da Piazza San Pietro.

Il Pontefice, al termine del Regina Coeli in Piazza San Pietro, nella basilica di San Pietro ha salutato le oltre 150 delegazioni straniere arrivate per la messa di insediamento. Un’occasione che potrebbe essere un’opportunità per possibili incontri bilaterali. Anche nella giornata di domani, per chi resterà a Roma.

Tra questi, il vicepresidente Usa Vance, l’ultimo leader a vedere papa Francesco, che potrebbe avere un faccia a faccia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il problema è che vi sono tante delegazioni e i tempi sono stretti”, ha spiegato nei giorni scorsi il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.



“Il Vaticano potrebbe essere la sede dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina”, ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Sabato a Roma, il segretario ha incontrato anche il cardinale Matteo Zuppi. “Penso che sia un luogo in cui entrambe le parti si sentirebbero a proprio agio. Quindi parleremo di tutto questo e ovviamente sarò sempre grato al Vaticano per la sua disponibilità a svolgere questo ruolo costruttivo e positivo”, ha dichiarato Rubio.



Al suo arrivo in Piazza San Pietro, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha abbracciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha poi stretto la mano anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al resto della delegazione italiana. Tra questi, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.