La pochezza del male

Un altro aspetto, invece, ci coinvolge tutti: la sfera dei misteri o presunti tali. Lungo i decenni della latitanza e nel tutto sommato breve periodo di detenzione dopo la cattura, le dietrologie hanno costantemente accompagnato la carriera criminale di un uomo tanto spietato e rivoltante quanto dai limitatissimi orizzonti. Ha conosciuto e praticato soltanto la violenza di stampo mafioso, trattando lo Stato e i suoi servitori neppure come dei nemici – cosa che avrebbe presupposto l’idea abietta, ma comunque un’idea, di anti-Stato – ma solo come un intralcio all’unica cosa che abbia inseguito per tutta un’esistenza: il potere locale e i soldi. La fine della lunghissima latitanza di un soggetto del genere, le modalità stesse della cattura in una giornata apparentemente come un’altra, in un’atmosfera quasi surreale e di incredibile distanza fra la ‘mitologia’ perversa del superboss e la realtà di un quasi vecchio malato e senza alcun apparato di protezione intorno a sé, sembrano fatte apposta per alimentare la leggenda. Se escludessimo la malattia.