Laurea a Giulia Cecchettin, la sorella Elena: “Sono fiera di te”

È stata consegnata oggi la laurea alla memoria a Giulia Cecchetin, morta a soli 22 anni per mano del suo ex ragazzo Filippo Turetta. L’ennesimo caso di femminicidio in Italia, che ha scosso la coscienza collettiva di un intero Paese.

Questa mattina al Palazzo del Bo di Padova si è tenuta la cerimonia della laurea in Ingegneria biomedica consegnata ai familiari, presenti il papà Gino, il fratello e la sorella Elena, che ha tenuto un commovente discorso in ricordo della giovane strappata alla vita troppo presto: “Cara Giulia, mia dolce Giulia, tu non sai quanto io sia fiera di te, ti ho sempre ammirato tanto per come eri, carina dolce e sveglia, ti ho sempre visto come un piccolo genietto. Dicevi sempre di non avere memoria, però guarda cosa sei riuscita a fare. Sono fiera di te“.

Fuori dal palazzo che ha ospitato la cerimonia è apparso uno striscione con scritto: “Contro la violenza di genere abbiamo bisogno di educazione, per Giulia, per tutti”.

Di Claudia Burgio