Leombruni indagato per l’uccisione dell’orsa Amarena: “Ricevo minacce”

La sua faccia è finita ovunque e lui è indagato per uccisione di animale per crudeltà o senza necessità. Andrea Leombruni, il cacciatore che alcuni giorni fa ha ucciso l’orsa Amarena, a San Benedetto dei Marsi, dice di non dormire da giorni e di aver ricevuto minacce. Di aver sbagliato, di aver visto l’orsa nella sua proprietà e di essersi spaventato.

Eppure l’orsa era una vera e propria “star” in quel paesino, la sua presenza era stata più volte filmata e tutti la conoscevano. Insieme ai suoi cuccioli che ora si stanno cercando senza sosta. Un evento che di certo ha colpito e scosso, anche perché arriva dopo mesi di polemiche in Trentino. E dopo che lo stesso Abruzzo era stato dipinto come una sorta di oasi felice per la convivenza tra gli umani e questi animali. La verità è che ai tanti che si battono per il rispetto degli animali fanno da contraltare ancora episodi terribili.

