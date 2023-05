L’Italia del grande cuore

Siamo abituati a parlare del nostro Paese più per le cose negative che per quelle positive. Ebbene nel dramma dell’Emilia Romagna c’è qualcosa che colpisce: la grande solidarietà che si sta smuovendo da ogni parte dell’Italia.

Basta dare un’occhiata ai social per vedere come siano tantissime le offerte di ospitalità, di aiuto, per gli uomini e per gli animali coinvolti in questa tragedia. Persone che hanno strutture ricettive, ma anche semplici cittadini, che mettono a disposizione case e spazi per ospitare chi una casa non ce l’ha più, chi è stato evacuato dalle zone sommerse dall’acqua.