Maltempo in Toscana, a Sesto Fiorentino esonda il torrente Rimaggio – IL VIDEO

Strade come fiumi in Toscana, colpita oggi dal maltempo. Le piogge intense hanno creato numerosi disagi alla popolazione. A Sesto Fiorentino (Firenze) – una tra le città più colpite – ha esondato in pieno centro il torrente Rimaggio, in Piazza del Mercato, allagando diverse vie.

L’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa a causa dell’allerta meteo. E a spostarsi ai piani alti poiché “sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città”.

di Mario Catania