Manziana (Roma), 39enne muore sbranato da tre rottweiler mentre fa jogging

Il 39enne Paolo Pasqualini si prova a difendere in ogni modo dopo essere stato aggredito dai tre cani rottweiler ma non c’è niente da fare. La tragedia che sconvolge tutti

Sta facendo jogging quando all’improvviso tre cani rottweiler lo aggrediscono. Paolo Pasqualini, 39 anni, prova disperatamente a difendersi in ogni modo possibile per riuscire a proteggersi – come dimostrano le profonde lesioni sul corpo e le numerose gravissime ferite provocate dai morsi al volto, al collo e alle braccia – ma non c’è niente da fare. Inutili purtroppo anche i soccorsi.

Questo il dramma avvenuto a Manziana (Roma). Due i testimoni che assistono alla tragedia: un allevatore che, tentando di soccorrere Paolo, viene a sua volta aggredito dai cani – per fortuna senza riportare ferite – e una donna che sente le urla disperate del 39enne.

I tre rottweiler – scappati da una casa non lontana dal luogo in cui Paolo Pasqualini viene attaccato – fuggono immediatamente dopo aver ucciso l’uomo. Vengono poi individuati, catturati e sedati dal personale veterinario.

“I cani non sono mai stati aggressivi” dichiara la donna – proprietaria dei rottweiler insieme al marito, che si trova in quel momento fuori città – sconvolta per quanto accaduto.

Fra le ipotesi di reato per i proprietari dei cani, oltre all’omessa custodia di animali, ci potrebbero essere l’omicidio colposo o la morte come conseguenza di altro reato.

di Filippo Messina