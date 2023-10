Mestre- Un tragico incidente è avvenuto in serata, poco prima delle ore 20, sul cavalcavia della bretella che collega Mestre a Marghera e all’autostrada A4. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, ma stando alle prime ricostruzioni nel primo tratto in discesa il pullman di linea- alimentato a metano – ha sfondato la recinzione del cavalcavia Vempa ed è precipitato nel vuoto da un’altezza di 15 metri, finendo vicino ai binari e prendendo fuoco subito dopo l’impatto.