Michelle Causo, funerali tra abbracci e lacrime

Si sono svolti questa mattina nella chiesa di di Santa Maria della Presentazione del quartiere romano di Primavalle i funerali della 17enne Michelle Causo, uccisa a coltellate da un coetaneo lo scorso 28 giugno.

Un momento doloroso per la famiglia, gli amici e l’intera comunità che ha portato fiori e palloncini bianchi. Su uno striscione appeso fuori, la frase: “Le anime leggere volano in cielo per illuminarci. Ciao Michelle”.

Al termine della cerimonia, la mamma di Michelle ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno voluto dedicare un ricordo a Michelle. “Mia figlia rappresenta un grido di speranza per porre fine al femminicidio. Può succedere a chiunque. I ragazzi devono vivere sereni senza avere paure” ha commentato.

Servizio a cura di Giacomo Chiuchiolo