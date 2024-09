Milano, deraglia treno merci: convoglio passeggeri impatta contro un container

Grande paura a Milano quando, questa mattina – verso le ore 6:30 – un treno con circa 200 passeggeri a bordo (il 2411 di Trenord proveniente da Domodossola) è rimasto coinvolto in un incidente vicino alla stazione di Greco. L’incidente è avvenuto in via Pallanza all’incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dallo scalo FS di Greco.

Almeno sei le persone coinvolte; tre trasportate in ospedale: due in codice verde e una in codice giallo.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, a provocare il deragliamento sarebbe stato un doppio urto tra due treni merci: i due convogli – uno dei quali trasportava merce pericolosa – si sarebbero urtati dopo essersi trovati affiancati su due binari in un tratto in cui non è consentito farlo. Poco dopo, l’impatto tra i due treni merci avrebbe provocato la caduta, sul binario opposto, di parte del carico: un container nel quale (per fortuna) non si trovavano merci pericolose o infiammabili (un treno trasportava anche vernici).

Infine, l’impatto con il treno passeggeri che arrivava da Domodossola. Nonostante l’immediata frenata d’emergenza del macchinista, non c’è stato nulla da fare; non è stato possibile evitare l’impatto con il container. Nell’urto, il treno passeggeri è poi uscito dai binari rimanendo sulla massicciata.

di Filippo Messina