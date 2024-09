Milano, incendio in un emporio di zona Certosa. Tre morti

Hanno 17, 19 e 24 anni i giovani, di nazionalità cinese, che hanno perso la vita. Ancora ignote le cause che hanno portato al rogo; non si esclude l’ipotesi dell’incendio doloso

Hanno 17, 19 e 24 anni i giovani, di nazionalità cinese, che hanno perso la vita questa notte a Milano dopo che un incendio è divampato verso le ore 23:00 in un emporio di articoli cinesi – uno showroom su più piani all’interno di un ex capannone di un’azienda d’interni – al civico 3 di via Ermenegildo Cantoni, vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa, alla periferia nord-ovest di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, le vittime (si tratta di due fratelli di 17 e 19 anni e un ragazzo di 24 anni) si sarebbero chiuse nel bagno per tentare di salvarsi dalle fiamme ma il fumo non avrebbe poi dato loro scampo.

Ancora ignote le cause che hanno portato al rogo. Non si esclude l’ipotesi dell’incendio doloso.

di Mario Catania