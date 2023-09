Soli, vagavano in prossimità del raccordo anulare, malnutriti e con evidenti segni di percosse e maltrattamenti. Paolo e Pietro (questi i nomi di fantasia) di 4 e 6 anni, sono vivi per miracolo. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine il loro destino è cambiato per sempre.

Soli, vagavano in prossimità del raccordo anulare, malnutriti e con evidenti segni di percosse e maltrattamenti. Paolo e Pietro (questi i nomi di fantasia) di 4 e 6 anni, sono vivi per miracolo. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine il loro destino è cambiato per sempre. “Non vogliamo tornare dalla mamma, abbiamo fame, vogliamo il gelato” , hanno detto ai poliziotti che li hanno trovati il 10 maggio. Immediato il trasferimento al Policlinico Umberto I di Roma, dove a seguito di esami ed accertamenti, i medici hanno persino ipotizzato che i bimbi, in evidente stato di malnutrizione, abbiano mangiato della terra.