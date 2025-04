Omicidio Ilaria Sula, indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre del killer

La madre di Marc Samson, il giovane ha tolto la vita alla 22enne Ilaria Sula, è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Lo rivela Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato

La madre di Marc Samson, il giovane ha tolto la vita alla 22enne Ilaria Sula, è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Lo rivela Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato

La madre di Marc Samson, il giovane ha tolto la vita alla 22enne Ilaria Sula, è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Lo rivela Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato

La madre di Marc Samson, il 23enne che ha tolto la vita alla 22enne Ilaria Sula, è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Lo rivela Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato.

Da giorni si parlava di un possibile coinvolgimento dei genitori nell’inchiesta. Al momento fra gli indagati c’è la madre del 23enne. Non il padre. “Il padre di Marc Samson non verrà ascoltato oggi – rende noto Gallo – Lui non era in casa e questo è assodato, rientra la sera e l’omicidio avviene a metà mattina. La madre invece era in casa e, durante l’interrogatorio, sta chiarendo quali sono state le sue condotte”.

L’avvocato Gallo prosegue: “Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. È l’unica cosa che mi sento al momento di dire. Ci associamo al dolore della famiglia. Noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave”.

L’omicidio di Ilaria Sula

Il corpo privo di vita di Ilaria Sula – lo ricordiamo – è stato ritrovato mercoledì 2 aprile all’interno di una valigia. Fino a quel giorno, non si avevano più notizie della giovane studentessa, scomparsa da Roma martedì 25 marzo.

La valigia chiusa è stata gettata in un dirupo. Sulla strada provinciale 45B. Nel tratto fra Capranica e Guadagnolo.

Ad individuare l’oggetto sono stati alcuni frequentatori della zona di Poli (Roma). Queste persone hanno notato la valigia e hanno subito chiamato la polizia.

L’ammissione di Marc Samson

Dopo il ritrovamento del cadavere all’interno della valigia, Marc Samson ha confessato l’omicidio. Il giovane è ora accusato di omicidio volontario e di occultamento di cadavere.

Secondo diverse ricostruzioni, Ilaria Sula sarebbe stata uccisa a coltellate. Ancora non è chiaro però né il luogo del delitto né in quali circostanze esso è avvenuto.

di Mario Catania