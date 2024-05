Padova, donna caduta da un cavalcavia sopra l’autostrada A4: non si è tolta la vita, è stata uccisa. Fermato il compagno

Ieri, all’alba, la tragica notizia: una donna di 34 anni sembrava essersi tolta la vita lanciandosi da un cavalcavia sopra l’autostrada A4 a Vigonza (Padova), precipitando da circa 15 metri d’altezza. Alcune automobili sono riuscite a evitare il corpo della donna, poi travolta mortalmente da un camion.

In realtà, le cose sono andate diversamente: secondo le ricostruzioni, si tratterebbe di un altro caso – l’ennesimo purtroppo – di femminicidio. A far precipitare la donna sulla carreggiata sarebbe infatti stato il compagno – 39 anni – fermato per omicidio volontario, ora in carcere.

La svolta è arrivata nella notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova.

A quanto si apprende la coppia, che ha un bambino di 3 anni, era da tempo in crisi. L’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite che i due avrebbero avuto mentre si trovavano sul cavalcavia sopra l’autostrada A4, a poca distanza dalla loro casa.

di Filippo Messina