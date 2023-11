Padova: un minuto di rumore per Giulia Cecchettin

Oltre 2mila studenti si sono riuniti all’Università di Padova per ricordare Giulia Cecchettin con un minuto di rumore, come da richiesta della sorella maggiore Elena

Senza paura e con estremo coraggio, era stata proprio la sorella maggiore di Giulia Cecchettin, Elena, a chiederlo: per ricordarla non scegliete il solito minuto di silenzio ma rumore, tanto rumore per far sentire la voce di Giulia e di tutte le vittime di femminicidio come lei.

Così stamane, all’Università di Padova, oltre 2mila studenti si sono riuniti per creare un rumore collettivo con chiavi, fischi, applausi, urla proprio lì, di fronte all’ateneo dove Giulia avrebbe dovuto laurearsi.