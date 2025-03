Papa Francesco, è sveglio e ha riposato. Oggi niente bollettino

«Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8:00». Così la Sala stampa Vaticana, mentre Papa Francesco è al 22esimo giorno di ricovero al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il bollettino medico diramato ieri sera spiegava come le condizioni cliniche di Papa siano «rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti». Anche ieri «non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria». Bergoglio «ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre».

In considerazione di un quadro clinico comunque complesso, i medici mantengono ancora la prognosi riservata. Oggi, «in considerazione della stabilità del quadro clinico», non è previsto un bollettino medico: il prossimo verrà diffuso domani. La Sala Stampa Vaticana oggi fornirà comunque informazioni sulla situazione di Papa.

Intanto emozione ieri sera in Piazza San Pietro dove è tornata a risuonare la voce del Papa. Prima della recita del Rosario per le sue condizioni di salute, è stato infatti diffuso un audio, registrato sempre ieri da Bergoglio in ospedale, nel quale in spagnolo e con la voce affaticata si rivolgeva ai fedeli. «Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie».

Nelle ultime ore i sentimenti di milioni di fedeli nel mondo si sono fatti contrastanti. Da una parte c’è sollievo per il non peggioramento della delicata situazione di Papa Francesco. Sollievo che aumenta all’annuncio del messaggio audio, segno di vitalità del Pontefice, il primo da 22 giorni. Ma è proprio la registrazione a preoccupare: la voce del Santo Padre è molto affaticata, a tratti quasi incomprensibile senza avere il testo trascritto davanti agli occhi. Il pericolo, per Papa Francesco, è ben lontano dall’essere scampato.