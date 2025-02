Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per la bronchite. Lo rende noto la sala stampa vaticana: “Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”.

Da diversi giorni – lo ricordiamo – il Pontefice stesso ha parlato pubblicamente della bronchite che, per esempio, non gli ha permesso a volte di leggere per intero le catechesi.

di Filippo Messina