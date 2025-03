Papa Francesco «sta riposando, notte tranquilla». Attesa per il bollettino di questa sera

Ennesima «notte tranquilla» per Papa Francesco, stando al consueto aggiornamento mattutino pubblicato dalla Sala Stampa Vaticana. Sono ormai quattro settimane che il Santo Padre è ricoverato. Grande attesa, dopo che ieri non è stato diffuso, per il bollettino di questa sera

Ennesima «notte tranquilla» per Papa Francesco, stando al consueto aggiornamento mattutino pubblicato dalla Sala Stampa Vaticana. Ormai da giorni le condizioni del Pontefice sono stabili, nella loro gravità. Dorme, si alza per lavori leggeri in poltrona, prega nella Cappellina del suo appartamento al Policlinico Gemelli. La notte la passa con la maschera dell’ossigeno, mentre di giorno indossa le cannule nasali per l’ossigenoterapia ad alti flussi. C’è anche la fisioterapia, sia respiratoria (per aiutare i polmoni nella loro attività di compressione e decompressione) che fisica generale (il Papa ha da tempo problemi di deambulazione e lo stop forzato dovuto al ricovero non aiuta).

Sono ormai quattro settimane che il Santo Padre è ricoverato. Era entrato al Gemelli per il sospetto acuirsi della bronchite cronica di cui soffre. Salvo poi scoprire che si trattava di una polmonite bilaterale con infezione polimicrobica. Papa Francesco è sempre stato molto sensibile ai problemi respiratori, anche a causa dell’asportazione, in giovane età, di un intero lobo di uno dei polmoni a seguito di una malattia. Non bisogna dimenticare, poi, che il Pontefice ha 88 anni e vive giornate molto impegnative e stressanti.

Uno spiraglio di luce si è avuto giovedì sera quando, appena prima dell’inizio dell’ormai quotidiano rosario in suo supporto in piazza San Pietro, la Santa Sede ha diffuso un messaggio audio. Lo ha registrato il Pontefice stesso quel mattino, con la voce rotta e affaticata. In spagnolo, sua lingua madre, nonostante la platea a cui si rivolgeva fosse in massima parte italiana. C’è chi vi legge un dato molto negativo: tornare alla lingua madre potrebbe indicare che la stanchezza del Santo Padre sia molto più alta di quanto i bollettini non suggeriscano, rendendo per lui faticosissimo sforzarsi di parlare altri idiomi.

C’è grande attesa, dopo che ieri non è stato diffuso, per il bollettino di questa sera. Il Vaticano, considerata la stabilità delle condizioni di Papa Francesco, ha optato per un giorno di pausa dalle note mediche, limitandosi ad aggiornamenti sull’umore e le attività papali. Oggi invece torneremo a conoscere il quadro medico. L’attesa è spasmodica. Le condizioni del Pontefice saranno migliorate? Le cure staranno facendo effetto? O è rimasto tutto uguale, se non addirittura peggiorato?