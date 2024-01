Processo Giulia Tramontano, Impagnatiello in lacrime

È iniziato questa mattina il processo con giudizio immediato nei confronti di Alessandro Impagnatiello, responsabile della morte dell’ex compagna Giulia Tramontano lo scorso 23 maggio, incinta di sette mesi del piccolo Thiago. Impagnatiello è imputato per omicidio volontario aggravato da futili motivi.

Mentre, in lacrime, confermava la sua colpevolezza, i familiari della giovane donna sono usciti dall’aula.

“È stato un gesto di disumanità, inspiegabile, che mi ha lasciato sconvolto e perso. Non vivo più. Quel giorno me ne sono andato anche io perché, anche se sono qui, non vuol dire che sono vivo. In un giorno ho distrutto la vita di Giulia e del figlio che aspettavamo. Chiederò per sempre scusa a queste persone finché sarò qui”, ha detto.

Si trattava soprattutto di un’udienza tecnica, necessaria a confermare i prossimi passaggi: il 12 febbraio verranno sentiti i primi testimoni dell’accusa mentre il 7 marzo saranno interrogate Loredana e Chiara Tramontano, madre e sorella della vittima, e la ragazza che aveva avuto una relazione con l’imputato