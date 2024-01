Protesta dei trattori: Brescia bloccata

Continuano le proteste degli agricoltori anche in Italia. Nel mirino questa volta Brescia: da ieri i trattori stanno manifestando nella città lombarda contro le politiche europee. Oggi pomeriggio traffico bloccato al casello di Brescia Centro e nelle strade circostanti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Obiettivo degli agricoltori presenziare di fronte agli uffici della Coldiretti in Vai San Zeno.