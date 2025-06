Riprendono le ricerche di Maddie McCann, la piccola scomparsa 18 anni fa in Portogallo

Sono riprese – con nuova urgenza – le ricerche di Maddie McCann, la bambina britannica di 3 anni scomparsa 18 anni fa, nel 2007, a Praia da Luz (Portogallo) mentre si trovava in vacanza con la famiglia.

Si riapre così uno fra i più tristemente celebri “cold case”. Che vede protagonista la piccola Maddie.

Si cercano tracce del corpo della piccola Maddie McCann

Diversi agenti tedeschi – insieme a poliziotti portoghesi – si sono recati nella località di Praia da Luz per setacciare la zona. Si cercano tracce del corpo di Madeleine (questo il nome della piccola, chiamata da tutti Maddie). La Metropolitan Police di Londra è al corrente dell’operazione e segue l’evoluzione delle ricerche.

Non sono ancora note le ragioni che hanno portato all’improvvisa riapertura del caso e quali nuovi elementi e indizi abbiano ora gli investigatori.

Le ricerche, riprese oggi, dovrebbero durare fino a venerdì. E sono state effettuate in base a un mandato emesso dalle autorità tedesche.

Il principale indiziato per la scomparsa della piccola Maddie – lo ricordiamo – è il tedesco Christian Brueckner.

Agli inquirenti è stato dato il permesso di controllare i terreni e gli edifici che appartengono ai privati. Le nuove ricerche si focalizzano soprattutto nella zona che va dal Luz Ocean Club – luogo in cui la famiglia McCann alloggiava la sera del rapimento di Maddie – e il capanno dove ai tempi abitava Brueckner.

Nella zona si trovano diversi – almeno una ventina – piccoli fondi rurali, pozzi, cisterne e ruderi vari. Secondo quanto riportano alcuni media portoghesi, circa l’80% della zona interessata dalle attuali ricerche era già stata ispezionata negli anni scorsi.

Gli agenti stanno ispezionando, in particolare, 2 pozzi che si trovano a circa 10 minuti di auto da dove la piccola Maddie è scomparsa.

Brueckner si trova in carcere in Germania

Brueckner è al momento detenuto in carcere in Germania per reati a sfondo sessuale e sta per scontare interamente la sua pena.

di Filippo Messina