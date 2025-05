Roma, l’insediamento di Papa Leone XIV. Il commento dei fedeli – IL VIDEO

È durata circa due ore la messa di insediamento di Papa Leone XIV, una cerimonia solenne, più tradizionale rispetto a quella voluta da Francesco. La liturgia è stata recitata in diverse lingue, prima fra tutte il latino. Sono stati circa 150mila i fedeli presenti in Piazza San Pietro per assistere alla messa di insediamento di Papa Leone XIV. A riferirlo le fonti vaticane, citando informazioni delle autorità competenti. Decine di migliaia i credenti che sono arrivati molto presto questa mattina per assicurarsi un posto in prima fila.

Circa 150 le delegazioni estere presenti, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky – che ha abbracciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo arrivo in Piazza San Pietro – e il vicepresidente degli Usa, JD Vance.

Circa quattromila i concelebranti, tra cardinali, vescovi e sacerdoti, alla messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV. Nel suo giro con la papamobile, prima dell’inizio della Messa Prevost, ha salutato tutti i fedeli presenti.

In questo video alcune immagini in diretta da Piazza San Pietro e le impressioni di alcuni fedeli presenti durante la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV.



“Fratelli, sorelle, questa è l’ora dell’amore!”, ha esclamato Leone XIV in chiusura della sua omelia, nella messa di inizio pontificato. “Con la luce e la forza dello Spirito Santo, costruiamo una Chiesa fondata sull’amore di Dio e segno di unità, una Chiesa missionaria, che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola, che si lascia inquietare dalla storia, e che diventa lievito di concordia per l’umanità”, ha sollecitato. “Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi”, ha concluso il Pontefice.

Di Giacomo Chiuchiolo