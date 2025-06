Roma, neonata trovata morta a Villa Pamphilj. Lesioni su braccia e gambe. A poca distanza scoperto il corpo di una donna in un sacco nero

Macabra scoperta a Roma: all’interno di Villa Pamphilj – secondo le prime fonti, vicino a una siepe, sotto un cespuglio, sul lato di via Leone XIII – è stato ritrovato (intorno alle 16:30) il corpo privo di vita di una neonata.

Dai primi riscontri, il corpo sembra essere di una neonata di 5 o 6 mesi.

La macabra scoperta a Villa Pamphilj

Il corpo è stato trovato da alcuni frequentatori del parco che hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati subito la Polizia, i Carabinieri e la Scientifica. All’arrivo dei soccorsi del 118 non c’è stato purtroppo niente da fare: la piccola era già morta. Sono stati inutili i disperati tentativi di rianimarla.

Tra i testimoni, chi ha chiamato le autorità ha spiegato di aver inizialmente pensato che si trattasse in realtà di un bambolotto. Non del corpo di un essere umano. Alcuni presenti hanno infatti inizialmente scambiato il corpo della neonata per un bambolotto. Poi, la terribile scoperta.

Sul corpo della neonata ci sarebbero lesioni

Sul corpo della piccola sarebbero state trovate diverse lesioni: alcuni traumi su braccia e gambe.

La vicenda di Villa Pamphilj si infittisce: vicino alla neonata trovato il corpo di una donna in un sacco nero

Dopo poche ore dal ritrovamento del corpo della neonata, un’altra macabra scoperta: a circa 300 metri di distanza dalla piccola è stato trovato – all’interno di un sacco nero dell’immondizia – il corpo privo di vita di una donna.

Da capire se le vicende dei due corpi – della neonata e della donna – sono legate fra loro. In quello che è diventato a tutti gli effetti un duplice giallo.

Si indaga sulla morte della piccola trovata morta a Villa Pamphilj

Al momento sono ignote le cause del decesso. Le indagini sono in corso. Gli investigatori stanno controllando più immagini possibili delle telecamere di videosorveglianza per scoprire al più presto chi ha abbandonato la neonata. E stanno passando al setaccio l’intera area verde in cerca di indizi. Si prova a ricostruire la dinamica della morte.

Il pm della Procura di Roma si è recato a Villa Pamphilj per un sopralluogo. La zona del ritrovamento è stata immediatamente recintata per permettere alla Scientifica di effettuare i rilievi necessari.

