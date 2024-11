Roma, operaio contaminato da plutonio nel Centro Sogin di Casaccia

Un operaio del Centro di ricerca Enea di Casaccia, a nord di Roma, è stato sottoposto a controlli dopo che nel suo corpo è stato rilevato un valore di radioattività superiore alla norma. Stando alle prime verifiche, comunicate dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (Isin), si escluderebbero rischi per la salute e contaminazioni all’ambiente esterno.



La prima ispezione nell’impianto è avvenuta nell’immediato e sono state raccolte e messe a verbale le dichiarazioni dei responsabili sulla dinamica di quanto accaduto. La seconda ispezione è stata programmata e verrà effettuata nei prossimi giorni. “Resta, naturalmente, l’esigenza di accertare quanto accaduto e come si è potuta verificare la contaminazione di un esponente del personale – ha dichiarato l’Isin – che dovrebbe operare in piena sicurezza grazie ai dispositivi di protezione previsti dalle normative in materia. Compito dell’Isin è anche accertare, ove vi fossero state, falle nelle procedure di sicurezza o nella loro attuazione e raccogliere elementi per individuare eventuali responsabilità”.



Di Matilde Testa