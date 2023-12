“Se non ti sposi fai la fine di Saman”

A Novellara, paesino in provincia di Reggio-Emilia, un padre di origini pakistane e la sua seconda moglie sono stati arrestati con l’accusa di reati di maltrattamenti in famiglia e del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

Minacciavano costantemente la figlia, anch’essa pakistana ma totalmente integrata in Italia, con una frase cupa e priva di interpretazioni: “Se non ti sposi fai la fine Saman” .

