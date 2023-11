Studenti sulla Torre di Pisa stendono bandiera Palestina

Manifestazioni studentesche pro-Palestina in Toscana: a Pisa è stata stesa una enorme bandiera sulla cima della Torre mentre a Firenze bloccato l’accesso al Duomo

Pisa: una quindicina di studenti hanno fatto irruzione all’interno della Torre, superando inspiegabilmente i controlli, per stendere in cima una enorme bandiera della Palestina.

Quasi contemporaneamente, un altro movimento studentesco pro-Palestina ha iniziato la sua operazione di protesta a Firenze, bloccando la porta d’accesso del Duomo che porta i turisti alla Cupola del Brunelleschi. Lo striscione principale dichiarava: “Non si può ammirare la bellezza mentre è in corso un genocidio”.

In entrambe le manifestazioni non si registrano danni e la polizia scientifica e la Digos stanno visionando i filmati per individuare i colpevoli.