Terremoto a Napoli, scossa in diretta al Tg3 Campania

Napoli – Ieri alle ore 19.45 un scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, dove da diversi mesi è in corso uno sciame sismico. Durante la diretta del Tg3 Campania, il giornalista e conduttore Alessandro Di Liegro ha interrotto la lettura delle notizie, annunciando quanto stesse accadendo: “Intanto c’è un terremoto in corso nello studio, scusateci c’è un terremoto in corso in questo momento nello studio”. Terminata la scossa, il cronista ha continuato la diretta.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, la scossa registrata è stata una delle più forti nell’area negli ultimi anni. Dopo quella di ieri, i sismologi hanno registrato altre 30 scosse, tutte localizzate ai Campi Flegrei.