Tragedia Mestre: il bilancio provvisorio è di 21 vittime, tra cui due bambini e un adolescente

+++AGGIORNAMENTO INCIDENTE MESTRE +++

Mestre – Il pullman precipitato dal cavalcavia non svolgeva servizio di linea, come appreso in un primo momento, ma era un mezzo Ncc della società “La Linea”, noleggiato per i turisti del campeggio “Hu” di Marghera, che normalmente effettua la tratta tra il campeggio e Venezia.

Il bilancio (provvisorio) del tragico incidente è di 21 morti – tutti turisti, per lo più di nazionalità ucraina – 12 feriti – tra cui una bimba rimasta ustionata – e alcuni dispersi, numero che dovrebbe oscillare tra le 4 e le 5 persone. Tra le vittime due bambini e un adolescente. “Tanti, troppi morti”, sono state le prime dichiarazioni dei vigili del fuoco arrivati sul posto.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, stando alle prime ricostruzioni, il pullman – alimentato a metano – sarebbe fuoriuscito dalla carreggiata del cavalcavia Vempa finendo nel vuoto, vicino ai binari e incendiandosi.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha disposto il lutto cittadino e ha parlato di “una scena apocalittica”. Cordoglio per le vittime espresso anche dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, presenti sul posto più di 50 ambulanze e le forze dell’ordine.

Di Claudia Burgio