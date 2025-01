Treni sospesi sul nodo di Milano per guasto alla rete elettrica; ritardi e cancellazioni. Trenitalia: “Limitare gli spostamenti”

Un sabato pieno di disagi per le molte persone che avrebbero voluto prendere il treno a Milano. La circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica nel nodo di Milano a causa di un guasto alla rete elettrica. Si registrano forti ritardi (che vanno da 10 a 120 minuti) e cancellazioni. Al momento, sono 13 i treni alta velocità in coda sui 15 in ritardo; 4 quelli cancellati.

La circolazione è invece regolare sulla linea Milano-Torino.

Trenitalia fa sapere che “sono in corso verifiche tecniche alla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate”. Si consiglia di “evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”.

di Mario Catania