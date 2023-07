Vigili-eroi, la foto simbolo degli incendi in Sicilia

Accasciati a terra dopo ore di lavoro incessante. È diventata una delle immagini simbolo degli incendi che stanno devastando la Sicilia, quella dei Vigili del Fuoco di Carlentini, in provincia di Siracusa.

Seduti a terra, lo sguardo stravolto, in una delle molte zone dell’isola messa in ginocchio dai roghi. Almeno 338 in tutta la Sicilia, oltre 4500 le persone che da giorni sono al lavoro per cercare di spegnerli. Uomini in divisa ma anche semplici cittadini, come proprio il sindaco di Carlentini che nel tentativo di dare una mano è rimasto intossicato ed è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Il volto positivo di una terribile tragedia, uomini e donne che mettono a rischio la loro stessa incolumità per porre rimedio a quello che in molti casi la follia di altri uomini ha causato.

di Annalisa Grandi