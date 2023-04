Il dono più grande

Vito Bugliarello, 35 anni, non sapeva nuotare. Eppure si è buttato in acqua per cercare di salvare due ragazzini che stavano annegando, in Sicilia

Si sente spesso ripetere che siamo una società individualista. Eppure per fortuna c’è ancora chi è capace di gesti di estremo altruismo. Anche se purtroppo, con un tragico finale.

Vito Bugliarello, 35 anni, non sapeva nuotare. Eppure si è buttato in acqua per cercare di salvare due ragazzini che stavano annegando, in Sicilia. È riuscito a tirarli fuori, strapparli alla furia del mare, con degli asciugamani legati fra loro a formare una sorta di fune. Ha salvato la loro vita. Ma poi, è stato inghiottito lui stesso dal mare ed è annegato. Un finale tragico per una storia però di grande esempio, una storia di enorme umanità. Vito quei ragazzi non li conosceva. E sapeva che il mare, per lui, era un pericolo. Eppure ha scelto di rischiare. Pur di salvare delle altre persone. Un esempio di umanità da celebrare, anche se purtroppo non servirà a riportarlo in vita

di Annalisa Grandi