Zuncheddu: “Ora chiedo giustizia, per me e per tutti”

Mi chiamo Beniamino, sono stato un pastore e poi un prigioniero. Ora sono un uomo libero. Ma la libertà, quando arriva dopo 33 anni di carcere da innocente, ha il sapore amaro di qualcosa perso per sempre.

Mi hanno accusato di un triplice omicidio. Non avevo fatto nulla. Non c’erano prove, solo molti errori, pregiudizi e un sistema che, invece di cercare la verità, ha deciso di condannare. Dopo più di tre decenni, una sentenza ha detto che non c’entro. Ma chi mi ridà il tempo, gli affetti, la salute che ho perso?

Quando sono uscito, mi sono trovato in un mondo che non conoscevo più. Nessuno mi ha chiesto scusa, nessuno mi ha dato un euro. Non avevo nulla. Solo la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato e il paese – Burcei, nel Sud Sardegna – che ha sempre creduto nella mia innocenza. Ma lo Stato no. Lo Stato mi ha lasciato solo. Come se il fatto di essere stato assolto non valesse niente. E allora ho detto: «Datemi almeno mille euro al mese, fino a quando non arriverà il risarcimento». Non per arricchirmi, ma per vivere. Perché anche chi è innocente deve mangiare, curarsi, pagare le bollette, comprare le medicine. Deve ritrovare la dignità.

Per questo oggi vi chiedo di firmare per la “Legge Giusta”, una proposta di legge popolare che porta il mio nome ma parla per tanti. Parla per Giuseppe Gulotta, arrestato a 18 anni e rimasto dentro 22. Per Angelo Massaro, 21 anni in carcere per una parola mal interpretata. Per Antonio Lattanzi, Daniela Candeloro, Anna Maria Manna, Bruno Lago, Diego Olivieri. Per Nunzio Di Gennaro, Alberto Gimignani, Michele Giffoni. Per tutti quelli che hanno subìto un’ingiustizia e sono stati dimenticati.

Questa legge prevede che chi viene assolto dopo una custodia cautelare riceva una rendita mensile provvisoria – subito – in attesa del risarcimento definitivo. Non una carità, ma un atto di giustizia. Perché dopo aver distrutto una vita, lo Stato non può voltarsi dall’altra parte. In Italia ogni anno finiscono in carcere mille innocenti con tante vite rovinate e altrettante famiglie spezzate.

Io non voglio vendetta. Voglio che nessun altro debba subire quello che ho subìto io. Voglio che chi sbaglia paghi. Voglio che lo Stato riconosca i suoi torti. E che dia un sostegno immediato a chi esce dal carcere da innocente. Non possiamo più accettare che la libertà riconquistata arrivi con una mano davanti e una dietro. Non possiamo più lasciare sole le vittime della giustizia. Firmare questa legge significa restituire umanità, rispetto, speranza. Anche a chi oggi sta ancora aspettando che qualcuno gli dica: «Ci dispiace». E che finalmente gli tenda una mano.

di Beniamino Zuncheddu, vittima di ingiusta detenzione