Stangata Ue sui voli per ridurre la CO2: biglietti fino a +€42

Sta facendo tanto discutere la decisione dell’Ue di bloccare l’immatricolazione di nuovi veicoli a motore termico dal 2035. A questo si aggiunge il piano europeo per ridurre le emissioni di anidride carbonica che renderà più costosi i voli in Italia. Secondo le stime, nel 2030 l’incremento delle tariffe sulle tratte nazionali e continentali sarà di circa €35 , €42 nel 2035 , come emerge da un’analisi del Corriere della Sera.

Stando alla Federazione europea per il trasporto e l’ambiente Transport & Environment le emissioni dei voli in partenza da aeroporti Ue sono passati dall’1,4% del totale continentale del 1990 al 3,7% di oggi . «In assenza di politiche di contenimento la CO2 prodotta dal settore è destinata a raddoppiare o triplicare entro il 2050», allerta l’organizzazione. Il nuovo pacchetto Ue sul clima «Pronti per il 55%» si pone l’obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di almeno il 55% (rispetto al 1990).