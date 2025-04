Borsa, Tokyo tenta il rimbalzo: +5%, Hong Kong +2%

La Borsa di Tokyo guida la ripresa delle Borse asiatiche, dopo il crollo causato dai dazi globali di Donald Trump e dai timori di recessione. I listini di Taiwan (-4,74%) e Singapore (-1,46%) mostrano invece segnali di debolezza.

L’indice Nikkei, nonostante le nuove tensioni tariffarie tra Stati Uniti e Cina, guadagna il 6,16%, quasi compensando la perdita del 7,8% della seduta precedente. Il risultato è dovuto alla nomina del segretario al Tesoro Scott Bessent e del rappresentante al Commercio Jamieson Greer a capo dei negoziati commerciali con il Giappone.

La maggior parte dei mercati asiatici registra una ripresa dopo la sessione volatile e contrastata delle Borse statunitensi, in seguito alle dichiarazioni discordanti di Trump sui dazi, che hanno tenuto gli investitori in bilico. Anche i leader della Corporate America hanno iniziato a esprimere perplessità sull’operato del tycoon, sottolineando i potenziali danni all’economia e ai mercati finanziari. Larry Fink, CEO di BlackRock, ha ad esempio dichiarato che la maggior parte dei CEO con cui si confronta ritiene che gli Stati Uniti siano in recessione.

I titoli indonesiani scendono di oltre il 9% dopo la ripresa delle contrattazioni in seguito a una lunga pausa pe festività. L’indice composito di riferimento della Borsa di Giacarta, Jakarta Composite, è sceso del 9,35%, riprendendo le contrattazioni alle 9.30 ora locale dopo una sospensione temporanea. La rupia indonesiana è scesa a un minimo storico e si è attestata a 16.850 contro il dollaro

Intanto la Cina è pronta a difendere con determinazione i propri diritti e interessi legittimi in risposta alle nuove minacce di dazi annunciate dal presidente statunitense Donald Trump. Lo ha affermato l’ambasciata cinese a Washington, come riportato dall’agenzia di stampa France Presse. “Abbiamo ribadito più volte che fare pressioni o lanciare minacce non è il modo corretto di rapportarsi con la Cina”, ha dichiarato il portavoce dell’ambasciata, Liu Pengyu.