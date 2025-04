Dopo Wall Street, anche le borse asiatiche festeggiano il U Turn Day

Forte rimbalzo per le borse asiatiche dopo la decisione di Trump di una “pausa” della durata di 90 giorni sui dazi reciproci. La Cina (Paese escluso dalla “sospensione” delle tariffe) apre in positivo

Forte rimbalzo per le borse asiatiche dopo la decisione di Trump di una “pausa” della durata di 90 giorni sui dazi reciproci. La Cina (Paese escluso dalla “sospensione” delle tariffe) apre in positivo

ORE 8:00 Volano i future sulle Borse europee: Francoforte +7,7%; Londra +5,2%; Parigi +7,6%.

ORE 7:00 Forte, fortissimo rimbalzo per le borse asiatiche dopo la decisione del presidente statunitense Donald Trump di una “pausa” – della durata di 90 giorni – sui dazi reciproci (ad eccezione della Cina, che vede le tariffe salire fino al 125%): Seul (Corea del Sud) +5,5%; Taipei (Taiwan) +9,4%; Giacarta (Indonesia) +4,96%; Ho Chi Minh (Vietnam); +6,9%; Hong Kong +1,62%.

Nonostante la Cina non sia stata coinvolta nella sospensione dei dazi, le borse cinesi aprono positive: Shanghai, +0,93%, Shenzhen +2,19%.

I contro dazi dell’84% sui prodotti Made in Usa imposti dalla Cina sugli Usa sono entrati in vigore poco dopo le ore 12:00 locali (le ore 6:00 in Italia).