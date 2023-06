FS annuncia interruzioni per i ‘cantieri d’estate’

Si prospetta un’estate turbolenta per viaggiatori e turisti che opteranno per il treno come mezzo di trasporto per le proprie vacanze. Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha annunciato infatti un imponente lavoro di manutenzione di diverse ferrovie italiane, da Nord a Sud, proprio nel periodo estivo con conseguenti modifiche, cancellazioni e ritardi dei treni nel periodo più caldo di ferragosto.

È il gruppo stesso ad annunciare le tratte coinvolte:

– Linea Verona – Brennero, con interruzione di linea dal 6 al 23 agosto

– Linea AV Napoli – Salerno, con interruzione di linea nel bivio di Sarno, dal 7 al 18 agosto

– Linea AV Bologna – Milano, con interruzione di linea della tratta tra Piacenza ovest e Piacenza est, dal 14 agosto al 17 agosto

– Linea AV Firenze – Roma, con interruzioni tra Orte nord e Orte sud, dal 14 al 17 agosto

– Linea Roma – Firenze, tra Ponticino e il secondo bivio Valdarno, dal 12 agosto al 3 settembre

Molte di queste tratte coinvolgono punti turistici di grande rilievo che, in questo modo, saranno raggiungibili solo con l’auto, con le conseguenti code autostradali a cui noi italiani siamo, nostro malgrado, abituati.

Una scelta tempistica che, spiega FS, è ricaduta al mese di agosto per “periodo in cui la domanda di mobilità per studio e lavoro tende naturalmente a diminuire”. Un sacrificio che danneggerà inevitabilmente il comparto turistico, già da tempo sotto pressione, ma che si spera possa portare al raggiungimento di un obiettivo chiaro a FS: un Paese con una rete sempre più integrata, accessibile, affidabile e veloce.

di Raffaela Mercurio