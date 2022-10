La settimana cortissima non potrà bastare

Ne sentiamo parlare da diverso tempo, in genere per esperienze maturate nel Nord Europa. Questa volta la settimana cortissima potrebbe essere sperimentata in Italia e non da un’azienda di startupper, ma da una delle banche più grandi del Paese, Intesa Sanpaolo. Secondo il progetto presentato ai sindacati, si potrebbe arrivare a una settimana lavorativa di quattro giorni invece dei canonici cinque, articolati su nove ore quotidiane in luogo delle classiche otto. Senza decurtazione di stipendio e mirando alla tutela della produttività.

In Italia, dati alla mano, non abbiamo il problema di lavorare troppo, ma di lavorare poco e soprattutto – aggiungiamo – non sempre in modo intelligente e produttivo. Pertanto, il tema della settimana cortissima può essere mediaticamente conveniente, ma in fin dei conti un modo come un altro per mirare a un robusto risparmio di costi vivi. Nulla di male, ma quello che sembra ancora mancare è la capacità di andare oltre la visione del lavoro novecentesco, stabilito da orari e metodologie più o meno rigide. Neppure la pandemia, con tutto il suo carico di shock e promesse, ha cambiato il quadro: il vero smart working, che nulla ha a che vedere con il lavoro da remoto se non nella parte organizzativa, resta al di là da venire.

Il lavoro per obiettivi e risultati, in cui per sua natura sfumano le differenze fra dipendenti e autonomi, resta una chimera per buona parte dell’impianto produttivo italiano. Settimana cortissima sia, ma non potrà bastare.

Di Marco Sallustro