Montenapoleone funziona, astenersi moralisti

Non sparate su via Montenapoleone! Avrete letto la notizia del vero e proprio record fatto stabilire dalla via per eccellenza del lusso di Milano e di tutta Italia: è diventata la strada più cara al mondo, superando persino la leggendaria Quinta strada di New York.



Affitti iperbolici, costi al metro quadro da Guinness dei primati e calcoli per rendere comprensibile il tutto a noi comuni mortali. Tanto per cominciare, quello relativo alla redditività per i brand che vendono (o ci provano) nella celeberrima strada a un passo da San Babila: se non incassi almeno 1000 euro all’ora, star lì è del tutto antieconomico.



Ci sono marchi, nomi, griffe, brand – a seconda delle declinazioni usate nel tempo – che in Fifth Avenue, via Condotti, via Montenapoleone e quadrilatero della moda, Bond Street ci “devono” essere. Ci sono negozi e strutture legate a multinazionali nel mondo della moda, del lusso e anche di un certo tipo di ristorazione che se non lavorano in perdita poco ci manca ma hanno funzioni di immagine e fungono da volano per gli altri punti vendita. Contribuiscono a creare la “leggenda”.



Al netto di tutti questi ragionamenti, è superfluo nascondere una certa aria di fastidio, qualche sopracciglio inarcato ogniqualvolta ci troviamo a dare e commentare notizie sul lusso e il mondo che vi orbita intorno. Per tanti è moralmente inaccettabile quell’elenco di cifre e quell’aria insopportabilmente lussuosa. Sarà l’antica educazione cattolica italica, un derivante cattocomunismo mai tramontato, il neo pauperismo che è piaciuto a tanti di recente anche sul fronte politico, sta di fatto che il lusso e i suoi simboli stanno sulle scatole a tanti. Ed è una sciocchezza madornale.



Via Montenapoleone è semplicemente un grande business legato a un certo tipo di modello turistico. Nient’altro che questo e funziona pure bene, come raccontano proprio quelle cifre che scandalizzano i benpensanti. Chiunque transiti per caso o curiosità da quelle parti vedrà un microcosmo che non ha nulla a che vedere con lo stesso capoluogo lombardo o con le strade a poche decine metri di distanza. Zone non propriamente dimenticate o caratterizzate da negozi a buon mercato, eppure sideralmente lontane da quello specifico fenomeno pensato per la clientela araba e asiatica.



Sono stati anche bravissimi – diciamolo – a sostituire con sorprendente velocità e agilità i vecchi padroni di quei marciapiedi: i russi ormai scomparsi o mimetizzatesi. Insomma, via Montenapoleone porta quattrini, genera lavoro e reddito per tanti, contribuisce a fare di Milano un brand spendibile in termini turistici. Augurandoci con tutto il cuore che possa fiorire in eterno e contribuire all’immagine, al glamour e all’allure del nostro Paese.



Magari poniamo attenzione e preoccupiamoci molto più della ridotta capacità italiana dal punto di vista industriale nel mondo della moda e del lusso. Questo è il vero tema, giocare al piccolo Hamish non ha nulla a che vedere con la nostra

di Fulvio giuliani