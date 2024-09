Accordo per il patteggiamento con la Procura, Giovanni Toti vuole patteggiare due anni

Svolta nell’inchiesta per corruzione che ha sconvolto la Liguria e, in particolare, Giovanni Toti: a quattro mesi dall’arresto, Toti ha trovato un accordo con la procura per patteggiare due anni e un mese; in tal modo l’ex governatore della Liguria chiude definitivamente tutte le pendenze ed evita il processo già fissato per il 5 novembre.

Il patteggiamento, proposto dalla Procura e che andava attuato entro il 15 settembre, non prevede l’accusa di corruzione che, di conseguenza, decade nei confronti di Toti.

Ora la decisione spetta al gup che dovrà fissare un’udienza.

Se l’accordo con la Procura sarà ratificato dal Giudice per l’udienza preliminare, la pena che Toti patteggia verrà sostituita con lavori socialmente utili per un totale di 1.500 ore. Nell’accordo tra i pm e l’avvocato di Toti Stefano Savi è prevista anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena e la confisca di 84.100 euro.

I reati patteggiati sono corruzione impropria e finanziamento illecito.

di Filippo Messina