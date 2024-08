Giovanni Toti torna libero. Revocati i domiciliari dopo quasi tre mesi

Giovanni Toti, l’ex presidente della Regione Liguria, è ritornato libero riuscendo ad ottenere la revoca dagli arresti domiciliari.



Dopo oltre 80 giorni il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta presentata dall’avvocato Stefano Savi. Toti potrà dunque lasciare la sua villa di Ameglia (La Spezia) dove si trovava dal 7 maggio. Dopo le dimissioni dalla presidenza della Regione Liguria, per il giudice non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato. Ieri era arrivato il parere favorevole della Procura alla revoca della misura.

“Siamo soddisfatti, è un provvedimento che aspettavamo e che ricalca la verità dei fatti rispetto alla riconosciuta necessità di revoca della misura cautelare. Finalmente è finita”, queste le prime parole di Stefano Savi.

di Filippo Messina