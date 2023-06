Andrea Pamparana racconta Tangentopoli: III parte

Il terzo e penultimo episodio del video-racconto di Andrea Pamparana continua in un altro luogo iconico del processo Mani Pulite: Via Manara

Quello era il luogo in cui uscivano i personaggi più importanti: il famoso “Signor G”, Primo Greganti, che rimase in carcere per tre mesi senza parlare diventando una leggenda dell’allora partito comunista.

“Il Signor G coinvolto nelle famose ‘tangenti rosse’ di cui si è detto tanto ma obiettivamente fatto poco”.

Ma Greganti è solo uno dei tanti personaggi di una vicenda, ancora oggi, oscura e travagliata che ha cambiato non solo la storia di Milano ma dell’intero Paese.

Di Andrea Pamparana, servizio a cura di Raffaela Mercurio