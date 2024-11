Arrivati a Brindisi i 7 migranti precedentemente trasferiti in Albania

I 7 migranti, 5 provenienti dal Bangladesh e 2 dall’Egitto, che erano stati portati nei discussi centri per richiedenti asilo realizzati dal governo italiano in Albania, sono arrivati a Brindisi a bordo della nave Visalli della Guardia Costiera e ora dovrebbero essere portati in un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Lunedì, la sezione immigrazione del tribunale di Roma, di fronte al recente decreto sui Paesi sicuri, ha rimesso il caso dei migranti trattenuti nel centro di Gjader in Albania alla Corte di giustizia europea, sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento.



L’aggiornamento della lista degli Stati di provenienza dei migranti ritenuti ‘sicuri’, elevata a norma primaria dopo la prima bocciatura dei giudici nel mese scorso, non ha quindi sortito gli effetti sperati dal governo, rimettendo in discussione il meccanismo dei rimpatri accelerati.



Di Claudia Burgio