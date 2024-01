C’è il derby e il Senato chiude per tifo

Ma quale Destra. Ma quale Sinistra. «Forza Roma!» e «Forza Lazio!» piuttosto. Ieri sera c’era il derby fra le due squadre della Capitale e il Senato ha chiuso prima, in tempo per consentire ai parlamentari – tifosi e non tifosi che fossero – di godersi in santa pace il quarto di finale di Coppa Italia. Intendiamoci, trattasi comunque di due spettacoli: quello della politica e quello del pallone. Con la prima che va spesso in televisione come, quanto e forse anche più del calcio, fra dirette, differite, commenti e sì, talvolta anche i movioloni.