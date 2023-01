Confusione alla pompa

Non si riesce proprio a capire perché il governo si sia voluto andare a ficcare in un vicolo cieco, affrontando in questo modo disordinato e caciarone la questione dei rincari della benzina. Dopo giorni di invettive e ammonimenti, all’atto pratico il prezzo medio della verde è salito meno dei 0,18 € al litro determinati dal ritorno delle accise.

